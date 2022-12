«Tatort: Mord unter Misteln»: Wer spielt Lady Mona Bantam?

Eine Prinzessin im TV

Aber auch abseits des Theaters konnte Sunnyi Melles überzeugen. So war sie in Formaten wie «Kommissar Rex», «Siska» oder «Das Adlon» zu sehen. In Kinofilmen wie «Geld» (1989) von Doris Dörrie (67), «Rubbeldiekatz» (2011) oder «Triangle of Sadness» (2022) besetzte sie ebenfalls immer wieder Rollen. Der «Tatort» ist für die Schauspielerin zudem kein Neuland, «Mord unter Misteln» ist ihr vierter Einsatz im Krimiformat. Zuletzt war sie im Münster Fall «Erkläre Chimäre» (2015) zu sehen. Preise durfte die 64-Jährige auch schon mit nach Hause nehmen: Für ihre Leistungen wurde sie unter anderem mit dem Bayerischen Verdienstorden sowie dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet.