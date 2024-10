«Tatort: Murot und das 1000-jährige Reich»: Ermittlungen im Jahr 1944

Der «Tatort: Murot und das 1000–jährige Reich» (20. Oktober um 20:15 Uhr im Ersten) schickt Ulrich Tukur (67) in Deutschlands dunkle Vergangenheit. Ausser als Ermittler Felix Murot ist er auch als Kommissar Friedrich Rother zu sehen, einem kriegsmüden Sonderermittler der Polizei im Jahr 1944. Ebenfalls in einer Doppelrolle dabei: Murots Assistentin Magda Wächter (Barbara Philipp, 58), die in der Nazi–Zeit als untergetauchte Jüdin Else Weiss in Erscheinung tritt. Der 13. Murot–«Tatort» beschwört vor historischer Kulisse die Atmosphäre des Jahres 1944 herauf, in dem der Zusammenbruch des Reichs unmittelbar bevorsteht und Misstrauen, Bespitzelung und Angst auch das kleinste Dorf erreicht haben.