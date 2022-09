«Tatort: Murot und das Gesetz des Karma»: Lohnt sich das Einschalten?

Darum geht's in «Tatort: Murot und das Gesetz des Karma»

Kommissar Murot (Tukur) wird an einer Hotelbar von einer jüngeren Frau (Anna Unterberger, 36) in ein Gespräch verwickelt. Bei einem Glas Rotwein gibt Murot sich gut gelaunt als Versicherungsvertreter aus. Am nächsten Morgen wacht er in seinem Hotelzimmer auf, ohne Brieftasche und ohne Erinnerung an die Geschehnisse.