«Tatort: Murot und das Paradies»: Ioana Bugarin als Ruby Kortus

Wandelbare Newcomerin aus Rumänien

Die Newcomerin war zuvor bereits als Nonne Cristina Tofan in «Miracol» (2021) zu sehen, als Laura im Drama «Otto Barbarul» (2020) und als Titelfigur in «Mia isi rateaza razbunarea» (Dt. «Mia verspielt ihre Rache», 2020). Die Dreharbeiten zu diesem Film müssen intensiv gewesen sein, denn auf ihrem Instagram–Account zeigt die junge Künstlerin die blauen Flecken, die sie davon an den Unterarmen bekam. «Hier habt ihr den Beweis, dass Kunst wehtut, Spuren hinterlässt», kommentierte sie das Foto.