«Tatort: Nachtschatten»: Emilie Neumeister recherchierte zu Kampusch

Eine eigene Lebensrealität erschaffen

Doch Neumeister wollte keine Kopie echter Opfer darstellen. «Am wichtigsten war für mich herauszufinden, was für Amanda anders ist und wie genau ihre ganz eigene Lebensrealität aussieht», erklärt sie. «Da sie einen grossen Teil ihres Lebens in einem Keller verbracht hat, kennt sie viele für uns alltägliche Dinge nicht. Die Menschenmassen am Bahnhof oder Geräusche und Gerüche, aber auch bestimmte Wörter, die sie noch nie gehört hat.»