«Tatort: Nichts als die Wahrheit» (1): So tickt die neue Kommissarin

Bonard wurde 1961 im heutigen Chemnitz geboren. In der DDR war sie noch Lehrerin für Geschichte und Sport, studierte in Berlin an der Humboldt-Universität. Nachdem die Mauer gefallen war, ging sie zur Kriminalpolizei. Als erste Frau übernahm sie die Leitung der Berliner Mordkommission. Später geht Bonard nochmal an die Polizeiakademie, lehrt die Studierenden. Ihr Buch «Polizeiarbeit im Rechtssystem: Herausforderungen und Chancen» ist ein Standardwerk. Bonards Ehemann ist Richter Kaya Kaymaz (Ercan Karacayli, 55), in der Beziehung spielt Humor eine grosse Rolle. Die beiden haben den 25-jährigen Sohn Tom.