«Tatort: Nichts als die Wahrheit»: So wird der zweite Teil

Ein Netzwerk bestehend aus Polizisten, Staatsanwälte und Richter, die das Land und die Demokratie umbauen wollen? Was wie ein Roman rund um Verschwörungstheorien klingt, ist der Realität nicht so fern. «Eine der führenden Drahtzieherinnen des versuchten Reichsbürger-Staatsstreichs war als Richterin am Berliner Landgericht tätig», so Wenzel. Oder der Bundesvorstand der CDU müsse inzwischen dem Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maassen (60) rechtsradikale Äusserungen attestieren. Es gibt einige Fälle, die zeigen, dass rechtes Gedankengut nicht nur am Rande der Gesellschaft anzutreffen ist. «Das lässt sich Europa weit beobachten. Rechte, nationalistische und patriarchale Tendenzen erstarken wieder», mahnt die Drehbuchautorin.