«Tatort», Olympia oder Dschungelcamp: Quoten-Dreikampf am Sonntagabend

Olympia–Abschlussfeier enttäuscht im Vergleich mit Paris 2024

Bei der Abschiedsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina schalteten im Schnitt 4,28 Millionen Menschen ein. Sie sorgten für einen Marktanteil von 18,9 Prozent. Diese Zahlen beziehen sich auf den Beginn der Veranstaltung um 20:30 Uhr, die in Verona über die Bühne ging. Bei der Moderation im Mainzer Studio, die um 20:15 begann, waren es mit 4,25 minimal weniger Zuschauer.