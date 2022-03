«Tatort: Propheteus»: Wer sind Herr Muster, Frau Mann und Hund Banane?

Ob die beiden und der Terrier, der laut «Bild» im wahren Leben Fiete heisst und zehn Jahre alt ist, nun Ausserirdische sind, «diese Frage darf jeder für sich selbst beantworten», sagt Autorin Ströher der Nachrichtenagentur. Warum ausgerechnet dieser Hund für die Dreharbeiten ausgewählt wurde, hat im Übrigen einen guten Grund. «Ich hätte gerne einen Chinesischen Schopfhund gehabt, aber die Wahl fiel am Ende auf den Terrier. Der Hund spielt eine tragende Rolle in dem Film. Er musste viel können und hat uns am Ende alle überzeugt», so Regisseur Halfar.