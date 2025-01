«Tatort: Restschuld»: Wut, Verzweiflung und jede Menge Schulden

Lohnt sich der «Tatort: Restschuld»?

Ja. «Tatort: Restschuld» ist zwar kein Meisterwerk, aber dennoch sehenswert. Üblicherweise widmen sich Ballauf und Schenk einem gesellschaftskritischen Thema: Diesmal ist es die Überschuldung, die laut Drehbuchautorin Karlotta Ehrenberg im realen Leben immer gravierender wird und längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. An drei Beispielen werden Ursachen und Auswirkungen eindrucksvoll dargestellt. Die unterschiedlichen Schuldnergeschichten, die doch miteinander verwoben sind, spielen die Schauspieler so packend, dass die dargestellten verzweifelten Szenen teilweise schwer zu ertragen sind.