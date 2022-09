«Tatort: Risiken mit Nebenwirkungen»: So wird der Krimi aus Zürich

Was auffällt: In diesem Fall sind neben den beiden Ermittlerinnen viele Episodenrollen mit Frauen besetzt. Fans können sich also auf «geballte Frauenpower» freuen, wie Regisseurin Christine Repond (40) ankündigt. Dass dem so ist, ist den Drehbuchautorinnen Stefanie Veith und Nina Vukovic (geb. 1978) zu verdanken. Lediglich die Rolle der Anwältin Widmer sei im Drehbuch ursprünglich als Mann gedacht gewesen, wie Repond erklärt. «Es gibt schon so viele Filme mit älteren, mächtigen Männern, und ich fand es an der Zeit, eine solche Rolle mit einer starken Frau zu erzählen.» Das ist im «Tatort» sehr gut umgesetzt worden - denn Therese Affolter spielt die harte, berechnende Juristin sehr überzeugend.