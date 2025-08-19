«Tatort»-Schauspieler Dar Salim: Traumhochzeit auf dänischer Insel

Dar Salim zeigt sich nach Hochzeit dankbar

«Ich sitze im Flugzeug auf dem Weg zur Arbeit, und ein Gefühl überwiegt alle anderen: Dankbarkeit», schreibt der 48–Jährige zu den Hochzeitsbildern. «Dankbarkeit für das Leben, für meine Frau, meine Familie – und für all die wunderbaren Menschen, die wir in unserem Leben haben dürfen.» Dar Salim und seine Nanna haben bereits eine Tochter. Die kleine Aya Storm Salim wurde am 22. Oktober 2024 geboren, wie er damals ebenfalls auf Instagram mitgeteilt hat.