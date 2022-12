«Tatort: Schutzmassnahmen»: So wird der Neujahrskrimi aus Köln

Die zwar omnipräsenten Thema Schwulenhass und Rechtsradikalismus werden nur angeschnitten und können deswegen nie eine relevante Tiefe in der Handlung generieren. Wahrscheinlich so gewollt, aber dann stellt sich die Frage, warum man dies überhaupt anspricht. Übrig bleibt ein durchaus solider Milieu-Krimi, der allerdings in weiten Teilen nur an der Oberfläche kratzen kann. Auch die familiäre Verquickung von Schenk wirkt oft aufgesetzt. Eine vertane Chance trotz guter Ansätze, aber dennoch eine ordentliche Sonntagabend-Unterhaltung für jeden Krimifan.