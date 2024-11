«Tatort: Siebte Etage»: Emotionale Ermittlungen im Eroscenter

Darum geht es im «Tatort: Siebte Etage»

Malik Zeman (Mehdi Salim) ist aus dem Fenster gestürzt. Genauer gesagt wurde er gestossen, und zwar aus einem Fenster in der siebten Etage seines Arbeitsplatzes, einem Eroscenter in Köln. Wer könnte ein Motiv für diesen Mord haben? Schnell fokussieren sich die Ermittlungen auf eben jene siebte Etage, in der es neben den Zimmern der Prostituierten auch ein Nagelstudio und einen Friseursalon gibt. Die Dienstleisterinnen hüllen sich jedoch alle in einen Mantel des Schweigens und wollen ihre «heile Welt» offenbar um jeden Preis aufrechterhalten.