«Tatort: Solange du atmest»: Woher kennt man das Stalking-Opfer?

Überzeugend, nahbar und emotional gespielt wird Rani Ewers von der in Aachen geborenen, renommierten Theater– und Filmschauspielerin Via Jikeli (28), die mit dieser Rolle ihr Debüt in einem Sonntagabend–Krimi feiert. Die in Köln und Berlin aufgewachsene Darstellerin ist vor allem dem Theater–Publikum in der Hauptstadt bisweilen ein Begriff: Bereits seit 2023 ist Jikeli am dortigen Maxim Gorki Theater zu sehen und darüber hinaus mittlerweile auch festes Mitglied des Berliner Ensembles.