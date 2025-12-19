«Tatort»-Star Denis Moschitto: Seine Mutter lebte in einer Zwangsehe

Weiter erzählte der Schauspieler über den ersten Ehemann seiner Mutter, dass dieser «vom Alter her nicht weit von ihr entfernt und auch nicht gewalttätig oder so» war. «Meine Mutter mochte den sogar sehr. Sie waren wie Geschwister. Sie wollte nur nicht mit ihm verheiratet sein. Er aber mit ihr. Und das war ein Konflikt. Das grössere Problem waren aber wohl ihre Eltern. Meine Mutter war schon immer ein Freigeist.»