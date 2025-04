«Tatort»-Star Martin Brambach schwärmt von seiner Kindheit in Dresden

Sie sind in Dresden geboren, haben aber den Grossteil Ihres Lebens woanders verbracht. Gibt es ein Gefühl der «Heimat» in Dresden für Sie?

Martin Brambach: Das ist schon etwas sehr Besonderes. Ich bin die ersten Lebensjahre in Dresden aufgewachsen und habe eine sehr, sehr glückliche Kindheit dort verbracht. Das Glück hörte erst auf, als ich mit sechs Jahren nach Berlin gezogen bin. Dort bin ich sozusagen in die raue Realität gekippt. Aber davor haben wir wahnsinnig schön gewohnt in einer fast dörflichen Ecke in Dresden, mit alten Fachwerkhäusern direkt am Waldgebiet. Ich habe so schöne Erinnerungen und eine so freie Kindheit genossen, dass Dresden für mich schon eine grosse Rolle im Kopf spielt. Ich verbinde grosse, heimatliche Gefühle mit Dresden. Ich bin immer ganz aufgeladen, wenn ich in der Stadt bin.