«Tatort: Tyrannenmord»: Das hat Kim Jong-un mit dem Fall zu tun

Ist Jong-un auch wirklich Pak-un?

Recherchen von Schweizer Medien bestätigten diese Berichte. Kim Jong-un könnte demnach bereits seit 1991 in der Schweiz gelebt haben, ab 1992 in Bern in eine andere Schule gegangen sein und später - vor seinem Studium in Nordkorea - von 1998 bis 2000 eine öffentliche Schule in Köniz besucht haben. Kim Jong-un sei ein eher schlechter Schüler gewesen und habe leidenschaftlich gerne Basketball gespielt. Seine Tante habe sich damals als seine Mutter ausgegeben. Ausserdem habe er immer einen Bodyguard an seiner Seite gehabt, berichten ehemalige Schulkameraden.