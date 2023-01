«Tatort» und «Polizeiruf 110»: Das erwartet die Fans im kommenden Jahr

Im Dortmunder Westpark stehen Pawlak und Herzog vor einer grossen Blutlache, aber es gibt keine Leiche. Andreas Richter, der Chef einer Dortmunder Immobilienfirma, wird allerdings vermisst. Mit seinem Geschäftsmodell hat er sich in den letzten Jahren in Dortmund etliche Gegner gemacht: Er kauft Immobilien im Kreuzviertel auf und verwandelt Mitwohnungen in begehrte Luxusobjekte. Privat lässt er sich gerade von seiner Frau Natalia Richter (Valery Tscheplanowa) scheiden. Auch sie lässt kein gutes Haar an ihrem Noch-Ehemann. Während Kommissar Faber den Tod seiner Kollegin Martina Bönisch noch nicht verkraftet hat, krankgeschrieben ist und mehr oder weniger in seinem alten Manta lebt, stossen Pawlak und Herzog auf Fabers Vater Josef Faber (Wolfgang Rüter). Er und Faber hatten offenbar seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr. Was ist zwischen Vater und Sohn passiert und was hat Josef Faber mit dem Fall zu tun?