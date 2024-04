«Tatort» und «Polizeiruf»: Sommerpause in diesem Jahr noch länger

Fussball–EM und Olympische Spiele

Dann stehen die beiden sportlichen Grossereignisse an, deren Übertragungen bei den Ausstrahlungsterminen den Vorrang haben: Die Fussball–Europameisterschaft der Männer findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland statt. Gute zehn Tage später starten am 26. Juli die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt Paris, die bis 11. August dauern. «Während der Olympischen Sommerspiele sind keine Erstausstrahlungen auf dem Sonntagskrimi–Sendeplatz vorgesehen», hiess es dazu vom Sender.