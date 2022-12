«Tatort» und «Polizeiruf»: Viele Abschiede und neue Ermittlerinnen

Abschied und Solo im Grenzgebiet

Lucas Gregorowicz (46) spielte seit 2015 den beliebten Kriminalhauptkommissar Adam Raczek in der Brandenburger Ausgabe der «Polizeiruf 110»-Reihe. Bis 2020 bildete er an der Seite von Maria Simon (46, alias Olga Lenski) das Ermittler-Duo, ab 2021 setzte er es mit André Kaczmarczyk (36) als Vincent Ross in der deutsch-polnischen Grenzregion fort. Doch am 11. Dezember 2022 stand mit «Abgrund» sein letzter Fall an. Aufgrund psychischer Probleme quittiert Raczek emotional seinen Dienst. «Nach sieben Jahren und zwölf Abenteuern ist es Zeit zu gehen», sagte Gregorowicz zu seiner Entscheidung. Im gleichen Statement bedankte er sich auch bei seiner Rollenfigur Adam: «Du wirst mir fehlen, mein Freund.»