«Tatort: Unten im Tal»: So wird der neue Schwarzwald-Krimi

Schon seit 2017 ermitteln die beiden Schwarzwald-Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau, 50) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 54) Seite an Seite im Breisgau und Umgebung. Am Sonntag (12. Februar ab 20:15 Uhr) läuft nun ihr zehnter gemeinsamer Film im Ersten. Im «Tatort: Unten im Tal» werden an einem See die im Sand vergrabenen Überreste einer Frauenleiche gefunden. Guter Jubiläumskrimi oder Rohrkrepierer?