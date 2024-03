«Tatort: Unter Gärtnern»: Drei spannende Fragen zum Krimi

Hinter dieser unterhaltsamen Szene steckt der Bonner Schauspieler Tobias van Dieken. Zuletzt war er in «Wilsberg – Ein Detektiv und Gentleman» (2024) zu sehen und als neuer Freund der Mutter einer Patchwork–Familie in der TV–Reihe «Familie Anders» (2023). Zwei neue Folgen stehen am 7. und 14. April ab 20:15 Uhr im ZDF an.