«Tatort: Unter Gärtnern»: Thiel und Boerne überzeugen das Publikum

Im Schnitt sahen sich 12,73 Millionen «Tatort»–Fans den Sonntagabend–Krimi namens «Unter Gärtnern» an, in dem die beiden Figuren – gespielt von Axel Prahl (63) und Jan Josef Liefers (59) – in einer idyllischen Kleingartenanlage ermitteln. Damit sicherte sich der «Tatort» einen Marktanteil von 41,1 Prozent. Im Vergleich dazu landete die «Tagesschau» mit 7,31 Millionen Zuschauern und 25,9 Prozent Marktanteil auf Platz zwei.