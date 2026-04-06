«Tatort: Unvergänglich Teil 2»: Letzter Einsatz für Batic und Leitmayr

Für die beiden Ex–Kommissare ist damit klar, dass sie den Fall nicht auf sich beruhen lassen können. Zwar sieht ihr weiterhin aktiver Kollege und Nachfolger Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer, 32) offiziell keinen Anlass für neue Ermittlungen – der Fall gilt als geklärt, ein Geständnis liegt vor. Doch Batic und Leitmayr folgen ihrem unguten Gefühl und machen sich auf eigene Faust an die Arbeit. Ohne Dienstausweis, ohne Dienstwaffe, ohne die Möglichkeiten der Polizei – dafür aber mit Freiheiten, die sie früher nicht hatten. So beginnt eine ungewöhnliche Privatermittlung, bei der die beiden in das Visier mächtiger Gegner geraten.