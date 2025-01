«Tatort: Verblendung»: Anna Schimrigk als brutale Geiselnehmerin

Erfolgreiche Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin

Erste Schauspielerfahrungen sammelte die 1992 in Berlin geborene Schauspielerin und Drehbuchautorin im Saarland. Mit dem Theater Überzwerg in Saarabrücken ist sie nach wie vor eng verbunden. «Weil ich in diesem Theater praktisch meine komplette Jugend verbracht habe, kenne ich da immer noch Leute», erzählte Anna Schimrigk dem «Saarländischen Rundfunk».