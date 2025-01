«Tatort: Verblendung»: Blutige Geiselnahme im Kino

Der Todesfall in der Haftanstalt, der die Angreifer im «Tatort: Verblendung» überhaupt erst auf den Plan ruft, erinnert an die realen Geschehnisse rund um die RAF in den 1970er Jahren. Führende Mitglieder der linksextremistischen terroristischen Vereinigung waren damals in Stammheim inhaftiert. Nachdem einige sich im Hochsicherheitstrakt kurz nacheinander das Leben nahmen, verbreitete sich eine ähnliche Verschwörungstheorie wie im Krimi.