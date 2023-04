Seine erste «Tatort»-Rolle war das Engagement in «Verborgen» im Übrigen nicht. Im Jahr 2015 war Moyo schon einmal an der Seite von Wotan Wilke Möhring zu sehen. Damals spielte er die Rolle des Asylbewerber Bashir in dem Krimi «Verbrannt». Seinen mit Abstand bekanntesten Film drehte Moyo jedoch lange vor seiner Flucht aus Afrika nach Europa: Im Jahr 1992 war er in dem Drama «Im Glanz der Sonne» an der Seite von Hollywood-Stars wie Morgan Freeman (85) und Daniel Craig (55) in einer kleineren Rolle zu sehen.