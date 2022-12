«Tatort» vs. «Traumschiff»: Historisch schwache Quote für den Krimi

Laut «DWDL» handelt es sich sogar um die schlechteste Quote, die ein neuer «Tatort» seit der Erfassung durch den Mediendienst erzielte - also seit 2006. Die Krimis, die das Erste jedes Jahr am 26. Dezember ausstrahlt, tun sich im Vergleich zu regulären Sonntagsterminen traditionell schwer. Doch so schlecht wie diesmal lief es noch nie, obwohl die Münchner Kommissare Batic und Leitmayr eigentlich Publikumslieblinge sind.