«Tatort» vs. «Traumschiff»: Wer schnappte sich den Quotensieg?

Beim Abschiedsfall von Franziska Weisz (43) als Kommissarin in den Falke–Krimis schalteten im Schnitt 7,26 Millionen Personen ein, was laut AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit der GfK einem Marktanteil von 23,7 Prozent entsprach. Der neue Film aus der Reise–Langzeitreihe – diesmal mit Amira (31) und Oliver Pocher (45) als Gaststars – lockte durchschnittlich 5,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme. Der Marktanteil lag bei 17,8 Prozent. Bei «Nusantara» schalteten damit auch rund 780.000 mehr ein als bei der Ausgabe «Utah» am zweiten Weihnachtsfeiertag.