«Tatort: Was ihr nicht seht»: Ein fulminanter Filmriss-Thriller

Erst der Laborbefund bringt die scheinbar eindeutige Beweislage ins Wanken und Bewegung in die weitere Ermittlungsarbeit: In ihrem Blut werden Spuren von K.o.–Tropfen gefunden – wer sie ihr verabreicht haben könnte, bleibt völlig unklar. Die weiterhin verdächtige Monet wird, mit einer elektronischen Fussfessel versehen, wieder in die Freiheit entlassen. Kommissarin Gorniak bringt ihre alte Freundin im ehemaligen Ferienhaus ihrer Eltern unter – aus dem diese zu ihrem Entsetzen am nächsten Morgen jedoch verschwunden ist.