«Tatort: Wenn man nur einen retten könnte»: Elend des Studentenlebens

Dennoch hat der «Tatort» auch positive Seiten. Immerhin sieht man Liv Moormann mal von einer anderen, beinahe flirtenden Seite. Nachdem Selb direkt ausgeschaltet wird, bleiben Konflikte mit ihr aus. Stattdessen versteht sich die sonst so kühle Ermittlerin mit ihrem KDD–Kollegen Schipper ungewöhnlich gut. Seine lockere Art sorgt immer wieder für Lacher und damit für Lichtblicke in diesem «Tatort». Schade ist nur, dass sich aus dem leichten Flirt nichts entwickeln wird – bei Tijan Njies Figur handelt es sich um eine einmalige Episodenhauptrolle.