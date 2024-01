«Tatort: Zerrissen»: Woher kennt man das Gesicht von David?

Guillaume kam im Jahr 2007 im thüringischen Eisenach zur Welt und machte bereits früh Erfahrungen vor der Kamera. Seine ersten darstellerischen Gehversuche hatte der Gymnasiast zunächst im Theater am Markt in seiner Geburtsstadt, bevor er in einem ersten Kurzfilm für Studierende an der berühmten Bauhaus–Universität in Weimar erste Dreherfahrungen machte. TV–Zuschauer kennen Guillaume aus zwei Folgen der achten Staffel der beliebten ARD–Serie «Familie Dr. Kleist», in der er im Jahr 2019 zu sehen war. 2021 wirkte er ausserdem an dem Studentenprojekt «Die Unschuld des Todes» von der Filmakademie Baden–Württemberg mit, das 2022 beim Sender Arte seine TV–Premiere feierte.