«Tatort: Zugzwang»: Tod eines Gerichtsmediziners

Beeindruckende Bühnenkarriere

Der 1973 im bayerischen Garmisch–Partenkirchen geborene Künstler mit den eindrucksvollen Augenbrauen wurde in den 1990ern am Wiener Max–Reinhardt–Seminar unter anderem bei der Film–Legende Klaus Maria Brandauer (81) und dem Star–Pantomimen Samy Molcho (88) zum Schauspieler ausgebildet. Danach führten ihn seine Engagements über das Burgtheater Wien, das Schauspiel Frankfurt und das Bayerische Staatsschauspiel schliesslich an das Wiener Theater in der Josefstadt, wo er seit der Spielzeit 2019/2020 festes Ensemblemitglied ist. Dort steht er derzeit in einer Inszenierung des John–Steinbeck–Klassikers «Von Menschen und Mäusen» auf der Bühne.