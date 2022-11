«Tatsächlich... Liebe»: Auch nach 20 Jahren schimpft Hugh Grant noch

Das sitzt offenbar tief: Einmal mehr spricht Hugh Grant (62) darüber, wie sehr er es gehasst hat, seine berühmte Tanzszene in dem Film «Tatsächlich... Liebe» (2003) zu drehen. Der Schauspieler sagt in einem TV-Special zu dem Klassiker, dass ihm die Szene, in der der von ihm gespielte Premierminister David ausgelassen zum Song «Jump (For My Love)» durch seinen Amtssitz tanzt, auf Anhieb missfiel.