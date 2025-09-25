«Tatsächlich... Liebe»-Star Joanna Page wurde in Südafrika entführt

Page reiste 2005 für die BBC–Miniserie «To the Ends of the Earth» nach Südafrika, wo sie an der Seite von Benedict Cumberbatch (49) und Sam Neill (78) vor der Kamera stand. Schon bei ihrer Ankunft habe man sie im Hotel gewarnt: Sie solle sich niemals ohne Begleitung bewegen, zu gross sei die Gefahr. Doch Page, die erst später zum Cast dazustiess, empfand die Vorgaben als übertrieben. «Ich war gelangweilt und wollte etwas unternehmen», erinnert sie sich. Also liess sie sich ein Taxi rufen und fuhr allein in ein Einkaufszentrum.