Tauchen, Trommeln, Tanzen: Kate und William lassen kein Abenteuer aus

Reggae und Fussball in Jamaika

Nach drei ereignisreichen Tagen in Belize ging es für Prinz William und Herzogin Kate am Dienstag in der Regierungsmaschine RAF Voyager weiter nach Jamaika. Nach einem Outfitwechsel im Flieger wurde ihnen ein feierlicher Empfang am Flughafen bereitet. Kate und William wählten erneut Kleidung in den Landesfarben Jamaikas: Sie strahlte im gelben Kleid von Roksanda und er trug zum schwarzen Anzug grüne Krawatte. In der Hauptstadt Kingston trafen sie anschliessend auf Generalgouverneur Sir Patrick Linton Allen und dessen Ehefrau.