Taufe von Enkelin Athena: Andrew schleicht sich durch die Hintertür

König Charles nicht bei der Taufe dabei

Die Stimmung innerhalb der Familie gilt als extrem angespannt. «Es ist ein königlicher Anlass, aber jeder graute sich vor dem Gedanken, Andrew dort zu sehen», zitierte die «Mail on Sunday» eine Quelle kurz vor der Taufe. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter soll abgekühlt sein, doch Beatrice brachte es offenbar nicht übers Herz, ihn auszuladen. «Sie macht sich Sorgen um ihn. Er ist psychisch an einem Tiefpunkt, aber er vergöttert seine Enkelkinder», so ein Vertrauter. Es hätte diplomatische Gespräche mit König Charles (77) bedurft, um seine Anwesenheit überhaupt zu ermöglichen.