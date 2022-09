Wenn ein grosses Medienhaus wie damals der «Spiegel» auf einen Hochstapler hereinfällt, betrifft das den seriösen Journalismus an sich. Denn in Zeiten, in denen viele nur noch über ihre eigene Wahrheit schreiben oder sich in eindimensionalen Internet-Bubbles informieren, ist die Einordnung durch Journalisten, die sich wirklich der Wahrheit verpflichtet fühlen, umso wichtiger. «Wenn dann bei einem grossen seriösen Nachrichtenmagazin so eine Bombe platzt, spielt das den falschen Leuten in die Hände», warnt auch Bully im Interview mit spot on news.