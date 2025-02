Tausende Apps gelöscht: Was hinter Apples Frühjahrsputz steckt

Apple hat im Zuge neuer EU–Vorgaben rigoros aufgeräumt: Rund 135.000 Apps sind seit dem 17. Februar aus dem europäischen App Store verschwunden. Hintergrund ist der Digital Services Act (DSA) der Europäischen Union, der strengere Anforderungen an App–Anbieter stellt. Welche Anbieter besonders betroffen sind und was sie tun können, um wieder in den App Store aufgenommen zu werden.