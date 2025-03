Taylor Hasselhoff will Nachlass ihrer Mutter Pamela Bach verwalten

Tod mit 62 Jahren

Pamela Bach wurde am 5. März leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Gerichtsmedizin bestätigte später, dass es sich bei der Todesursache um Suizid handelte. Die Schauspielerin wurde 62 Jahre alt. Sie war von 1989 bis 2006 mit David Hasselhoff verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Töchter hervor: Taylor und ihre jüngere Schwester Hayley (32).