Taylor-Swift-Album: So erfolgreich ist «The Life of a Showgirl»

Damit reiht sich die Musikerin bereits jetzt in eine exklusive Liste ein: Nur ein einziges Album in der Geschichte der neuzeitlichen Musikindustrie, die Daten werden seit 1991 ermittelt, verkaufte sich in der Startwoche noch besser. Adeles (37) «25» hält mit 3,8 Millionen verkauften Einheiten 2015 weiterhin den Spitzenplatz. Swift liegt nun auf Rang zwei – und das nach nur einem einzigen Tag.