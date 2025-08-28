Taylor Swift: Auch ihr Verlobungspost bricht Rekorde

Messi hat trotzdem mehr Likes

Diese Summe ist eine echte Ansage – vom meistgelikten Post auf Instagram sind Swift und Kelce aber trotzdem (noch) sehr weit entfernt. Diesen Rekord hält weiterhin Fussballstar Lionel Messi (38): Seine emotionale Bildstrecke mit dem Pokal der Weltmeisterschaft aus dem Dezember 2022 hat bisher sage und schreibe über 74,5 Millionen Likes gesammelt. Auf Platz zwei folgt das berühmte «Weltrekord–Ei» aus 2019 mit mehr als 60,5 Millionen Likes.