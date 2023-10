Taylor Swift begeistert bei Filmpremiere im 12.000-Dollar-Kleid

Film startet in Nordamerika früher

Zudem kündigte Swift an, dass der Dokumentarfilm zu ihrer «Eras»–Tournee in Nordamerika schon einen Tag früher als geplant laufen wird. Auf X (zuvor Twitter) schrieb sie: «Aufgrund der beispiellosen Nachfrage» werde es am Donnerstag in den USA und Kanada erste Vorführungen des Konzertfilms geben. Zusätzliche Vorführungen werden am Freitag und am Wochenende eingeplant, so Swift.