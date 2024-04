Taylor Swift bricht mit neuem Album weitere Rekorde in Deutschland

In den Single–Charts regiert weiterhin Artemas

In den deutschen Single–Charts konnte Taylor Swift bisher noch nicht mit dem Social–Media–Hit «I Like The Way You Kiss Me» von Artemas gleichziehen, der weiterhin auf der Eins verweilt. Erst danach kommt Swift mit ihrer Single «Fortnight». Auf Platz Drei steht weiterhin Benson Boone (21) mit «Beautiful Things», auf Platz Vier Cyril mit «Stumblin' In». Auf dem 5. Platz hat sich etwas Neues getan im Vergleich zur Vorgängerwoche: Jaxomy (28) und Agatino Romero (32) sind mit ihrem Remix von Raffaella Carràs (1943–2021) «Pedro» neu in der Top 5.