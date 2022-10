Taylor Swift erobert zum ersten Mal die deutschen Album-Charts

Auf Platz zwei meldet sich Schlagerkönigin Helene Fischer (38) mit ihrem Hit-Album «Rausch» zurück in den Top-Platzierungen. Auf Platz drei komplettiert Tobias Sammets (44) Avantasia mit «A Paranormal Evening With The Moonflower Society» das Treppchen. Die norwegische Kultband a-ha schafft mit ihrem neuen Album «True North» auf Anhieb Platz vier, Rang fünf geht an die Arctic Monkeys mit «The Car».