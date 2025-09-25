Taylor Swift erwirkt einstweilige Verfügung gegen ihren Stalker

Nicht der erste Stalker

Es ist nicht das erste Mal, dass Swift eine einstweilige Verfügung gegen eine Person erwirkte. 2014 beantragte sie eine einstweilige Verfügung gegen einen Mann, der sie und ihre Familie bedroht hatte. Er soll behauptet haben, mit Swift verheiratet zu sein, und erklärte, er würde «jeden Mann töten, der seiner vermeintlichen Beziehung zu ihr im Weg steht». Gerichtsdokumenten zufolge soll er auch ihre Häuser in Nashville und Beverly Hills besucht haben.