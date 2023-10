Taylor Swift feiert ihr neues Album mit Strickjacken für ihre Fans

Viele Fans feierten am Freitag die Veröffentlichung von «1989 (Taylor's Version)», unter anderem auch ein berühmtes Mitglied der Sesamstrasse. Bei X wurde ein Foto veröffentlicht, das Elmo in Anlehnung an das Album–Cover der neuen und alten Version zeigt. Im Hintergrund sind Möwen zu sehen und Elmo hält eine Polaroid–Kamera in der Hand. Mit «'Cause Elmo will never go out of style» (zu Deutsch: «Denn Elmo wird nie aus der Mode kommen») wurde das Bild kommentiert – ein Hinweis auf Swifts Song «Style». Der Schnappschuss wurde zudem um «EST. 1980» ergänzt, dem Jahr, in dem Elmo erstmals in der Sesamstrasse auftauchte.