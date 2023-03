Taylor Swift feiert knapp vierstündigen Tour-Auftakt mit 80.000 Fans

Auftakt zur «The Eras Tour»: 44 Songs in knapp vier Stunden

«Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich euch vermisst habe», erklärte Swift der «BBC» zufolge ihren rund 80.000 Zuhörerinnen und Zuhörern im State Farm Stadium in Glendale, in dem die Sängerin auch am heutigen Samstagabend nochmals auf der Bühne stehen wird. Los ging es mit «Miss Americana & the Heartbreak Prince» vom 2019 erschienenen Album «Lover», gefolgt von «Cruel Summer». Am Ende stand die Sängerin für beeindruckende drei Stunden und 44 Minuten auf der Bühne. Sie bot eine Show, die der britische «Telegraph» als «überaus ehrgeizig, spektakulär und charmant» beschrieb.