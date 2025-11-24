Taylor Swift: Freudensprünge bei Heimspiel von Travis Kelces Team

Zuvor musste Travis Kelce im Spiel eine Schlappe hinnehmen. Er erzielte im ersten Viertel einen Touchdown, der jedoch wegen eines Griffes ins Gesichtsgitter durch den Offensive Lineman Jawaan Taylor aberkannt wurde. Die Chiefs erhielten eine 15–Yard–Strafe wegen unsportlichen Verhaltens, und der Touchdown wurde annulliert. Als die Wiederholung auf der Grossleinwand gezeigt wurde, buhten einige Fans im Stadion, da sie den Eindruck erweckte, Taylors Arm liege über dem Helm des Colts–Verteidigers Kwity Paye – und nicht, dass Taylor den Spieler tatsächlich packte. Es wäre Travis Kelces 85. Touchdown in seiner Karriere gewesen.